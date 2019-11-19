وظائف شاغرة لدى مستشفى دلة

2019-11-19

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة مستشفى دلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أمنية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول أمن: شهادة الثانوية العامة.

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– سكرتير طبي: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص السكرتارية الطبية.

– أخصائي العلاج الطبيعي: درجة البكالوريوس في تخصص العلاج الطبيعي.

– ممرض: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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