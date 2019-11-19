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2019-11-19 #وظائف حراس أمن في الخرج يشترط خبرة في الحراسات الأمنية متابعات الخليج 365 - الخرج أعلنت إحدى الشركات عن توفر وظائف حراس أمن في الخرج، ويشترط خبرة في الحراسات الأمنية أو خبرة عسكرية. Advertisements الشروط :

سعودي الجنسية

مؤهل ثانوي

شهادة خلو سوابق

خبره في الحراسات الأمنية أو خبرة عسكرية ترسل السيرة الذاتية على : [email protected] شارك الخبر







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