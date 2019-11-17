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ثماني #وظائف إدارية شاغرة بالاتصالات السعودية
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول عمليات خدمة العملاء.
– مدير قسم إدارة الحملات.
– أخصائي تسويق.
– مشرف تسويق (عدد وظيفتين).
– مدير قسم عمليات وإدارة الحملات.
– أخصائي الجودة.
– خبير تطوير أعمال.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 نوفمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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