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2019-11-17 #وظائف للنساء لدى مدارس الأندلس الأهلية بمسمى مساعدة إدارية متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت مدارس الأندلس الأهلية في محافظة جدة عن توفر وظائف للنساء بمسمى “مساعدة إدارية”. الشروط : Advertisements سعودية الجنسية

بكالوريوس جغرافيا المميزات :

راتب 4000 ريال للتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي ( هنا ). شارك الخبر

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