وظائف للمواطنين في بلدية تربة

متابعات الخليج 365 - تربة

أعلنت بلدية محافظة تربة اليوم الأحد، عن توفر وظائف على بند الأجور.

الشروط:

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أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل العمر عن 18 سنة.

أن يكون لائقًا صحيًّا.

أن يكون المتقدم غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، إلا إذا أمضى المدة المحددة.

ألا يكون مطالبًا بفترة حظر سواء للاستقالة أو الفصل حسب النظام.

تعهد خطي بالقيام بمهام الوظيفة في مقرها.

ألا يكون لديه راتب تقاعدي (إرفاق برنت من الأحوال المدنية بالمهنة).

أن يكون المتقدم قد تم تسجيله بموقع وزارة الخدمة المدنية على نظام (ساعد).

يبدأ التقديم يوم الأحد الموافق 27/ 3/ 1441هـ وحتى يوم الخميس الموافق 1/ 4/ 1441هـ في قسم شؤون الموظفين في البلدية.