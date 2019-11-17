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2019-11-17 #وظائف أكاديمية للجنسين بـ جامعة جازان متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت جامعة جازان عن طرح وظائف معيد في الجامعة (للمواطنين من الجنسين رجال ونساء). Advertisements وأضافت أن على الراغبين والراغبات في المنافسة على شغل هذه الوظائف الأكاديمية التقدم بالطلب عبر موقع الجامعة. وأضافت الجامعة أن تفاصيل الوظائف، وفتح بوابة التقديم ستكون ابتداءً من يوم الأحد 1441/03/20هـ إلى يوم الخميس 1441/03/24هـ من خلال موقع الجامعة الإلكتروني (هنا الرابط). شارك الخبر







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