وظائف شاغرة بمستشفى الملك فهد بالدمام

2019-11-14

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والهندسية والأمنية الشاغرة، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، والتجمع الصحي الأول.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي أول أمراض القلب والأوعية الدموية.

. أخصائي تمريض.

. مدبر المنزل.

. فيزيائي طبي.

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. مهندس إكلينيكي.

. مدير قسم المعلوماتية- التصوير الطبي.

. فني تقنية المعلومات.

. حارس أمن ثالث.

. حارس أمن ثانٍ.

. سائق.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 14 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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