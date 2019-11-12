وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة الفوزان

2019-11-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الفوزان القابضة، المتخصصة بمجالات التجزئة والتصنيع والعقارات والتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “أخصائي دعم تقنية المعلومات”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر.

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وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







