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2019-11-12 أمانة جدة تعلن عن 23 وظيفة للجنسين بنظام التعاقد متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت أمانة محافظة جدة عبر موقعها الإلكتروني عن توفر (23 ) وظيفة شاغرة (بنظام التعاقد) للرجال والنساء في شركة متعاقدة مع الأمانة ، حيث يشترط توفر الخبرة حسب شروط كل وظيفة ، حسب المسميات التالية : 1- مدير مشروع / شاغر واحد – رجال / سيدات 2 – مشرف فريق مكتب خدمات / شاغر واحد – رجال / سيدات 3 – مهندس حاسب آلي / شاغرين – رجال / سيدات 4 – فني دعم مكتب خدمات / 3 شواغر – رجال / سيدات 5 – فني دعم مستخدمين / 4 شواغر – رجال Advertisements 6 – مدير أنظمة شبكات واتصالات / شاغر واحد – رجال / سيدات 7 – مهندس دعم أنظمة شبكات / شاغرين – رجال 8 – مهندس دعم أنظمة اتصالات / شاغر واحد – رجال 9 – مدير أنظمة نظم المعلومات / شاغرين – رجال / سيدات 10 – مهندس دعم أنظمة نظم المعلومات / 3 شواغر – رجال / سيدات 11 – مدير أنظمة مراكز معلومات / شاغر واحد – رجال 12 – مهندس دعم أنظمة مراكز معلومات / شاغرين – رجال – للتقديم من خلال الرابط ( هنا ) في موعد أقصاه الخميس 17 / 3 / 1441هـ.







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