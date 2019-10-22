شكرا لقرائتكم #وظائف شاغرة في شركة أرامكو روان للحفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-22 #وظائف شاغرة في شركة أرامكو روان للحفر متابعات الخليج 365 - الخبر أعلنت شركة أرامكو روان للحفر عن توفر وظيفة بمسمى “مساعد الدعم البحري” للعمل في الخبر. الشروط: Advertisements – شهادة البكالوريوس في التقنية. – خبرة 5 سنوات في دور إشرافي، وما لا يقل عن 3 سنوات في المجال البحري. للتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي هنا







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف شاغرة في شركة أرامكو روان للحفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.