وظائف في مجموعة لاند مارك العربية

2019-10-15

متابعات الخليج 365 - جدة

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أعلنت مجموعة لاند مارك العربية لقطاع التجزئة، اليوم الثلاثاء، عن توفر مجموعة من الوظائف للعمل في محافظة جدة.

وأوضحت مجموعة لاند مارك، أنه يمكن الاطلاع على الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (من هنا).