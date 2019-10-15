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2019-10-15 #وظائف إدارية في شركة بوبا العربية للتامين الصحي متابعات الخليج 365 - جدة Advertisements أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، اليوم الثلاثاء، عن توفر وظائف إدارية للعمل في جدة. وأضافت الشركة في بيان لها، أنه يمكن الاطلاع على الوظائف التقديم عليها من خلال الرابط التالي (من هنا).







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