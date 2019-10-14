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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات، وشركة ابتكار للتقنية، وشركة المجموعة الخليجية للأعمال الميكانيكية والكهربائية” في محافظة الجبيل الصناعية.
وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– سكرتير: شهادة الثانوية العامة.
– مهندس شبكات: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الاتصالات.
– مشرف مستودع: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.
– أخصائي هندسي (عدد 3 وظائف/ للجنسين): شهادة الدبلوم في تخصص هندسة الطرق.
وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 أكتوبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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