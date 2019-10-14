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80 #وظيفة شاغرة للجنسين في مدينة الملك سعود الطبية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والصحية والهندسية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية، والتجمع الصحي الأول.
وأبرزت المدينة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– موظف مكتب القبول (عدد 17 وظيفة).
– أخصائي محاسب (عدد وظيفتين).
– أخصائية ترجمة.
– أخصائي موارد بشرية (عدد 3 وظائف).
– أخصائي قيادي موارد بشرية.
– صيدلي إكلينيكي (عدد 3 وظائف).
– أخصائي عمليات (عدد 5 وظائف).
– مراسل/ خدمات عامة.
– سائق/ خدمات عامة.
– إداري/ أمن وسلامة.
– أخصائي مختبر (عدد 3 وظائف).
– إداري.
– أخصائي أشعة (عدد 3 وظائف).
– موظف رواتب وحسابات.
– فني حاسب آلي (للنساء).
– أخصائية تمريض (عدد 30 وظيفة).
– أخصائي جودة.
– أخصائي ميكانيكي.
– أخصائي قيادي نظم معلومات.
– أخصائية تمريض أول (عدد 3 وظائف).
وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 أكتوبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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