وظائف شاغرة : فتح باب التسجيل لمسابقة التعاقد مع 120 ألف معلم بوزارة التربية والتعليم

أعلن وزير التربية والتعليم عن بدء التسجيل لمسابقة التعاقد مع 120 ألف معلم في صباح يوم الأربعاء الموافق 9 من شهر أكتوبر، حيث تعتبر هذه المسابقة هي أكبر مسابقة تمت لتوظيف المعلمين، وقد أشار إلي أن البوابة متاحة لأي شخص يرغب بالتقديم والعمل بالتعليم، وأن البوابة مفتوحة دائمًا ومستقبلًا، ومن خلال موقعنا نعرض لكم شروط التقديم لمسابقة تعاقد 120 ألف معلم بوزراة التربية والتعليم.

التعاقد مع 120 ألف معلم

أشار وزير التربية والتعليم أثناء المؤتمر الصحفي الذي تم في يوم الاثنين الماضي، بأن البوابة الإلكترونية للتسجيل الوظائف في انتظار تقديم كل من يرغب بالعمل في مجل التعليم في المجالات التالية (معلمين – إداريين – عمال)، وقد أضاف أن مدة التعاقد لعام كامل يجدد لمسافة 3 أعوام، مؤكداً علي أن هذا القرار ليس ملك وزارة التربية والتعليم.

وأضاف “شوقي” أن الأفضلية في التعيين للمعلمين المؤقتين في العام الماضي، مع العلم انه سيتم اختيار المعلمين حسب الكفاءة، لافتا الي أن من قام بتقديم الأوراق مسبقا ليس بحاجة الي التقديم مرة آخري، وأكد سيادته قائلا:

البوابة متاحة للمستقبل، سواء لهذه المسابقة أو القادمة، وسيتم اختيار 120 ألف معلم، والباقي سيستمر لحين الاحتياج إليه. Advertisements

وقد أعلن نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “محمد عمر”، أن المعلم الذي يتقدم للمسابقة متاح له تقديم باقي الأوراق والشهادات المطلوبة حتي لشهر يناير المقبل، وفي حالة عدم استكمال الأوراق المطلوبة سيتم استبعاده واختيار شخص آخر بدلًا عنه، موضحا أن الشهادة المهارية أو ما تسمى بشهادة المعلم ستكون الأول في قواعد الاختيار والأفضلية.

شروط المسابقة لتعاقد 120 ألف معلم

أعلن نائب وزير التعليم للمعلمين بأن شروط هذه المسابقة لن يكون بها شروط زائدة عن شروط مسابقة العقود المؤقتة السابقة، مؤكداً علي أن مسابقة 120 ألف معلم ستتيح فرصة كبيرة لشباب المعلمين بالتعيين في وزارة التربية والتعليم، وتتمثل هذه الشروط في:

أن يكون المتقدم حاصل علي المؤهل المناسب وخاصة في حالة التقديم لشغل وظيفة معلم أن يكون المؤهل التربوي.

أن يكون المتقدم من غير شاغلي الوظائف الحكومية.

مؤكدا علي أن المسابقة ستتم بنزاهة ولن يتم استغلال النفوذ وأن أبناء المعلمين لهم حق التقدم للمسابقة.

أن يكون المتقدم حسن السمعة

الأوراق المطلوبة للتقديم لمسابقة تعاقد 120 ألف معلم

القيد العائلي

شهادة الائتمان من الخدمة العامة للإناث

الخدمة العسكرية للذكور.

طريقة التقديم لمسابقة التعاقد مع 120 ألف معلم

كما أشار الدكتور “محمد عمر” نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلي أن التقديم للمسابقة لن يتم إلا من خلال البوابة الإلكترونية للتوظيف، مع العلم أن البوابة تدار بشكل الكتروني كامل بدون أي تدخل بشري أو ورقي.