وظائف شاغرة : استمرار التعاقدات الجديدة بمسابقة التعليم لمدة 10 أيام

وظائف جديدة للمعلمين بجميع محافظات جمهورية مصر العربية وذلك للحد من العجز الموجود بمدارس المحافظات، وسنعرض لكم احتياجات كل محافظة علي حدي وأيضا المدرسين التي تحتاجها كل محافظة في التخصصات المطلوبة للعام الدراسي الجديد 2019 – 2020، وكل عام وأنتم بخير.

وزارة التربية والتعليم: جدول ومواعيد امتحانات جميع الصفوف التعليمية “ابتدائي، إعدادي، ثانوي، فني” الفصل الدراسي الأول لعام 2019 – 2020

جداول امتحانات الترم الأول بالمراحل التعليمية _ الابتدائية والإعدادية والثانوية _ بقطاع المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2019 – 2020

أشار نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، محمد عمر، إلي أن مسابقة التعيينات الجديدة للمعلمين سوف تشمل جميع المراحل التعليمية علي مدار الفصل الدراسي، كما أنه سيتم فرض رسوم إدارية وذلك من أجل مراجعة بيانات المتسابقين والتأكد من صحتها للترشح للاختبارات ومن ثم الدخول إلي مرحلة الفرز وفترة التظلمات إلي مرحلة الإعلان عن المتسابقين، كما يمكن متابعة موعد إعلان النتائج لحظة بلحظة من خلال الضغط علي مسابقة التعليم الجديدة.

سوف يتم التقديم في المسابقة لمدة 10 أيام عبر الأنترنت وذلك لتسهيل إجراءات ويمكن التواصل أيضا عبر مواقع الفيسبوك، تويتر واتس آب، علي أن يتم التقديم علي مرحلتين، بالإضافة إلي أن هناك بيانات يمكن استكمالها أو لا علي حسب الرغبات وذلك من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر الموقع الإلكتروني.

محدث بتاريخ 6 ديسمبر.. المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف المرحلة الابتدائية بالنسبة لجميع التخصصات

مدرسين لغة عربية

خريجي ليسانس أدآب.

خريجي دار العلوم.

خريجي كليات التربية.

خريجي دراسات عربية.

مدرسين مادة الدراسات

من خريجي كليات التربية شعبة التاريخ – الجغرافيا.

خريجي ليسانس الآداب.

مدرسين العلوم

بكالوريوس تربية وتربية قسم علوم.

خريجي كليات العلوم.

مدرسين الرياضيات

خريجي كليات التربية.

خريجي كليات العلوم.

أما عن باقي الكليات والمؤهلات المطلوبة لشغل وظيفة معلم بمسابقة التربية والتعليم يمكن معرفتها من خلال الإعلان التالي لجميع المواد الدراسية.

مسابقة وزارة التربية والتعليم لسد العجز بالمدارس بجميع المحافظات

سيتم فتح باب التقديم بمسابقة التعليم لسد عجز المدرسين في محافظتي القليوبية وكفر الشيخ خلال أيام، حيث تحتاج إلي 1167 معلم بالقليوبية وهم في التخصصات التالية:-

عدد 414 نشاط فني.

عدد 753 مدرسين رياض أطفال.

أما عن محافظة كفر الشيخ فتحتاج إلي 940 معلم نعلي النحو التالي:-

عدد 190 مدرس رياضيات.

عدد 270 نشاط فني.

عدد 480 مدرس رياض أطفال.

احتياجات محافظة الأقصر لسد عجز 621 معلما بمسابقة وزارة التربية والتعليم

عدد 113 معلم بالنشاط الفني.

عدد 55 بالمجال الزراعي.

عدد 10 معلمين تخصص معلم فصل.

عدد 242 معلم رياض أطفال.

عدد 122 معلم لغة عربية.

عدد 6 معلمين لغة إنجليزية.

عدد 35 معلم رياضيات.

عدد 13 معلم دراسات إجتماعية.

عدد 25 معلم حاسب آلي.

احتياجات محافظة أسوان لسد عجز 828 معلما بمسابقة وزارة التربية والتعليم

عدد 59 معلم لغة عربية.

عدد 2 معلم لغة ألمانية.

عدد 39 معلم تخصص الرياضيات.

عدد 27 معلم تخصص العلوم.

عدد 14 معلم تخصص الدراسات.

عدد 107 معلم تخصص الاقتصاد المنزلي.

عدد 30 معلم تخصص الحاسب الآلي.

عدد 60 معلم تخصص النشاط الفني.

عدد 406 معلم تخصص معلم فصل.

عدد 8 معلمين تخصص تربية خاصة.

عدد 76 معلم تخصص رياض أطفال.

احتياجات محافظة الفيوم لسد عجز 1765 معلما بمسابقة وزارة التربية والتعليم

Advertisements

عدد 281 معلم لغة إنجليزية.

عدد 258 معلم رياضيات.

عدد 115 معلم تخصص نشاط فني.

عدد 10 معلمين تخصص مجال صناعى.

عدد 769 معلم فصل.

عدد 52 معلم تخصص رياض اطفال.

احتياجات محافظة بني سويف لسد عجز 2539 معلما بمسابقة وزارة التربية والتعليم

عدد 58 معلم تخصص نشاط فني.

عدد 16 معلم تخصص مجال زراعى.

عدد 1166 معلم فصل.

عدد 161 معلم رياض أطفال.

عدد 544 معلم لغة عربية.

عدد 8 معلمين لغة إنجليزية.

عدد 226 معلمين رياضيات.

عدد 138 معلم علوم.

عدد 22 معلم اقتصاد منزلى.

احتياجات محافظة المنيا لسد عجز 3397 معلما بمسابقة وزارة التربية والتعليم

عدد 762 معلم رياضيات.

عدد 336 معلم علوم.

عدد 197 معلم اقتصاد منزلى.

عدد 460 معلم نشاط فنى.

عدد 1372 معلم فصل.

عدد 270 معلم رياض أطفال.

احتياجات محافظة أسيوط لسد عجز 1853 معلما بمسابقة وزارة التربية والتعليم

عدد 409 معلم لغة عربية.

عدد 820 معلم رياضيات.

عدد 473 معلم فصل.

عدد 151 معلم رياض أطفال.

احتياجات محافظة سوهاج لسد عجز 3028 معلما بمسابقة وزارة التربية والتعليم

عدد 1049 معلم تخصص الرياضيات.

عدد 119 معلم تخصص العلوم.

عدد 240 معلم تخصص الحاسب الآلي.

عدد 240 معلم تخصص الحاسب الآلي. عدد 331 معلم تخصص النشاط الفني.

عدد 27 معلم تخصص المجال الزراعي.

عدد 365 معلم تخصص معلم فصل.

عدد 897 معلم تخصص رياض أطفال.

احتياجات محافظة قنا لسد عجز 785 معلما بمسابقة وزارة التربية والتعليم

عدد 139 معلم تخصص النشاط الموسيقي.

عدد 18 معلم تخصص اللغة العربية.

عدد 114 معلم تتخصص اللغة الإنجليزية.

عدد 374 معلم تتخصص الرياضيات.

عدد 37 معلم تتخصص العلوم.

عدد 103 معلم تتخصص الاقتصاد.

احتياجات محافظة المنوفية لسد عجز 1423 معلما بمسابقة وزارة التربية والتعليم

عدد 236 لغة عربية.

عدد 168 نشاط فنى.

عدد 31 مجال زراعى.

عدد 22 مجال صناعى.

عدد 965 رياض أطفال.

احتياجات محافظة الدقهلية لسد عجز 3492 معلما بمسابقة وزارة التربية والتعليم

عدد 1773 لغة عربية.

عدد 274 لغة إنجليزية.

عدد 899 رياضيات.

عدد 375 دراسات اجتماعية.

عدد 54 حاسب آلي.

عدد 26 نشاط فنى.

عدد 91 معلم فصل.

احتياجات محافظة الجيزة لسد عجز 6960 معلما بمسابقة وزارة التربية والتعليم

عدد 683 نشاط فنى.

عدد 409 موسيقى.

عدد 31 مجال زراعى.

عدد 109 مجال صناعى.

عدد 2078 معلم فصل.

عدد 4 تربية خاصة.

عدد 490 رياض أطفال.

عدد 1208 لغة عربية.

عدد 649 لغة إنجليزية.

عدد 166 لغة فرنسية.

عدد 19 لغة المانية.

عدد 603 علوم.

عدد 141 دراسات اجتماعية.

عدد 370 اقتصاد منزلى.

احتياجات محافظة الشرقية لسد عجز 979 معلما بمسابقة وزارة التربية والتعليم

عدد 393 لغة عربية.

عدد 74 لغة إنجليزية.

عدد 361 رياضيات.

عدد 64 نشاط فنى.

عدد 87 معلم فصل.

احتياجات محافظة القاهرة لسد عجز 3257 معلما بمسابقة وزارة التربية والتعليم

عدد 1228 رياض أطفال.

عدد 1111 معلم فصل.

عدد 597 لغة عربية.

عدد 321 نشاط فنى.

احتياجات محافظة الإسكندرية لسد عجز 1859 معلما بمسابقة وزارة التربية والتعليم

عدد 294 لغة عربية.

عدد 305 لغة إنجليزية.

عدد 135 حاسب آلى.

عدد 277 نشاط فنى.

عدد 524 معلم فصل.

عدد 324 رياض أطفال.

احتياجات محافظة البحيرة لسد عجز 10134 معلما بمسابقة وزارة التربية والتعليم

عدد 721 لغة عربية.

عدد 539 لغة إنجليزية.

عدد 2 لغة المانية.

عدد 1179 رياضيات.

عدد 229 علوم.

عدد 127 دراسات إجتماعية.

عدد 109 اقتصاد منزلى.

عدد 592 حاسب آلى.

عدد 568 نشاط فنى.

عدد 560 موسيقى.

عدد 117 مجال صناعى.

4318 معلم فصل.

عدد 5 تربية خاصة.

عدد 1068 رياض أطفال.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الوظائف التي سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم عبارة عن أصل المؤهل الدراسي وصورة منه، صورة البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد بالكمبيوتر أما بالنسبة لاستمارتي الـ103 و105 الخاصة بالتأمينات والمعاشات فهي غير مطلوبة في الوقت الراهن، وسنوافيكم بمواعيد التقديم في المسابقة حسب كل محافظة علي حدي.