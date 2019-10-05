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2019-10-05 #وظائف شاغرة للجنسين في جمعية تأهيل بعنيزة متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية “تأهيل”- المتخصصة بخدمة ورعاية وتأهيل ذوي الإعاقة- عن توفر وظائف تعليمية وصحية شاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية: – معلم تربية خاصة (عدد وظيفتين للرجال). – أخصائية اجتماعية (للنساء). – فني/ أخصائي تمريض (للنساء). Advertisements – نائب طبيب عناية مركزة (للجنسين). – نائب طبيب طوارئ (للجنسين). – نائب طبيب أسرة (للجنسين). – نائب طبيب باطنية (للجنسين). وأوضحت الجمعية، أن على الراغبين والراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهم بموقع الجمعية الإلكتروني عبر الرابط التالي: (هنا)







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