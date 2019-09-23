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2019-09-23 #وظائف صحية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض. وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – كبير أخصائي تصوير الأشعة التداخلية/ ملون. – كبير التقنيين الطبيين. Advertisements – مساعد أول سجلات طبية. – أخصائي علاج طبيعي. – مساعد أبحاث. وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 نوفمبر 2019م. وأفادت إدارة المستشفى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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