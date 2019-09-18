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#وظائف إدارية وصحية شاغرة في مستشفى دلة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة مستشفى دلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– منسق التأمين الطبي (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– ممرض: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2019م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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