14 #وظيفة شاغرة في تعليم الخرج

2019-09-18

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الخرج عن توفر عدد 14 وظيفة شاغرة للرجال، على بند الأجور فئة (أ) بمسمى “سائق”، براتب أساسي قدره (3000) ريال وبدل النقل (500) ريال، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم مسجلًا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).

– أن يكون حاصلًا على مؤهل الثانوية العامة فما دون.

– أن يكون سعودي الجنسية.

– ألّا يقل عمر المتقدم عن (35) سنة، ولا يزيد عن (50) سنة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– أن يكون لائقًا صحيًا (الكشف الطبي)، وسلامة الحواس وعدم وجود أي إعاقة تمنعه من العمل.

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– أن يكون من سكان محافظة الخرج.

– اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.

– ألّا يكون متقاعدًا من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية.

– أن يكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول.

– غير مفصول من الخدمة بالدولة لأسباب تأديبية.

– ألّا يكون قد صدر عليه حكم شرعي خلال الثلاث السنوات الأخيرة.

وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح ومستمر حتى يوم الأحد الموافق 30 محرم 1441هـ، وذلك من خلال برنامج (ساعد) بموقع وزارة الخدمة المدنية على الرابط التالي: (هنا)