وظائف قيادية شاغرة في شركة المراعي

2019-09-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لمنتجات الألبان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير خدمات تقنية المعلومات (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو المجالات ذات الصلة.

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– مدير مجموعة المنتجات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، العلاقات العامة).

– مدير التسويق (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصص التسويق.

– مدير أمن المعلومات والجودة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، وعلوم الكمبيوتر).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).