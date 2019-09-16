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2019-09-16 السجون تعلن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف المدنية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت المديرية العامة للسجون أسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف المدنية (المرتبة السادسة)، لإجراء المقابلات الشخصية واستكمال إجراءات المطابقة النهائية للمعلومات المدخلة في برنامج جدارة مع بيانات الوثائق الأصلية. الأسماء:

– يمكن الاطلاع على المقبولين مبدئياً للمقابلة في الملفات أدناه: Advertisements 1- الرجال: اضغط هنا 2- للنساء: اضغط هنا







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