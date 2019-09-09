وظائف شاغرة : مطلوب سائقين جميع المؤهلات للعمل بكبرى الشركات وبرواتب مجزية

نقدم على مصر فايف أحدث الوظائف اليومية لكافة متابعينا، حيث نتابع نشر بعض الوظائف الشاغرة للمؤهلات العليا والمتوسطة من محاسبين ومندوبين مبيعات وسائقين، للعمل بكبرى الشركات بمرتبات مجزية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف على مصر فايف:- وظائف سائقين ومندوبين مبيعات :- تعلن شركة دايموند للأمن ونقل الأموال عن حاجتها إلى سائقين لقطاع نقل الأموال درجة ثانية وثالثة، وللراغبين يرجى الحضور بالأوراق إلي الحي العاشر بمدينة نصر – محطة المثلث خلف رنين، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01015135550.

مطلوب سائق رخصة مهنية ومشرفين مواقع خبرة، تليفون : 01021115988.

تعلن شركة شحن كبرى بالقاهرة عن حاجتها إلى مندوبين مبيعات وسائقين بمرتبات مجزية وتأمينات، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01015481118.

مطلوب سائقين درجة أولي وثانية للعمل بمدرسة دولية بالمعادي، تليفون : 01113994424.

تطلب مدرسية دولية بالتجمع الأول ” أفراد امن – سائقين درجة أولي – مشرفات باص ” ويشترط حسن المظهر والالتزام، تليفون: 01156666941.

مطلوب مندوبين مبيعات وموظفين استعلام وسكرتارية وسائقين رخصة درجة ثالثة، للعمل ” الشركة المتكاملة للتقسيط شركة مساهمة مصرية” كبرى الشركات الرائدة في مجال تقسيط السيارات بالقاهرة، ولمن يرغب يرجى إرسال السيرة الذاتية على الإيميل المذكور بالإعلان، وللاستفسار يرجى الاتصال بالرقم التالي: 01140890794

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