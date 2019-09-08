وظائف شاغرة : مطلوب مهندسين ومحاسبين وسائقين للعمل فوراً برواتب مجزية

فى متابعة مستمرة لتقديم أحدث الوظائف اليومية على مصر فايف، نتابع اليوم عرض جديد وظائف كبرى الصحف المصرية، حيث نستعرض عدد من الوظائف الشاغرة لمختلف المؤهلات برواتب مجزية، كما نستعرض عدد من الوظائف الشاغرة بالمملكة العربية السعودية، وتفاصيل الوظائف كالتالي:- وظائف محاسبين وسائقين:- مطلوب للعمل فورا محاسبين و سائقين للعمل بشركة كبرى بالعبور، و يشترط الإقامة بسكن الشركة، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01144773671 – 01029901972

مطلوب سائقين مؤهلات، للعمل فورا بـ أوبر، برواتب تبدأ من 5000 جنيه، والعمل قرب مصر الجديدة، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01011902570

مطلوب محاسبين حديثي التخرج، للعمل فورا بشركة كبرى، و لشغل الوظائف يرجى إرسال السيرة الذاتية على الايميل التالي: [email protected] وظائف مهندسين ومراقبين وسائقين بالمملكة العربية السعودية:- مطلوب مهندس مدني ومراقب فني اتصالات ومهندس وفني اليكتروميكانيك، ويشترط للجميع خبرة فى مجال تنفيذ ابراج المحمول ومعدات والمولدات.

كما تطلب مدير حسابات ومحاسبين ومندوبين مبيعات، وسائقين درجة أولي سيارة بها ونش، كما تطلب سائقين تريلا ” نقل ثقيل” لمصنع أسمنت، وسائقين أوتوبيس كبير درجة أولي، وللاستفسار : 27963033 – أو من خلال صفحة الصفا والمروة على الفيس بوك المذكورة بالإعلان.

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