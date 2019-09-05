وظائف شاغرة : مطلوب سائقين نقل ثقيل للعمل لدى شركة تجارية كبرى

نستمر في تقديم أحدث الوظائف اليومية لكافة متابعي مصر فايف، حيث نستعرض اليوم عدد من فرص العمل الشاغرة لمختلف المؤهلات بشركة تجارية كبرى، حيث تطلب للعمل لديها سائقين نقل ثقيل ” تريلا” برواتب مجزية، و للاطلاع على تفاصيل الوظائف كالتالي:

الشروط المطلوبة لشغل وظائف سائقين ” تريلا “:-

أن يكون المتقدم حاصل على رخصة قيادة درجة أولي. أن لا يزيد السن عن 35 سنة في تاريخ تقديم الطلب. اداء الخدمة العسكرية أو الأعفاء منها نهائي. أن يكون المتقدم من قاطني الجيزة، ويفضل قاطني مدينة السادس من أكتوبر. شهادة خبرة عملية أن وجدت. يفضل من لديه خبرة في قيادة سيارات النقل الثقيل ” تريلا”.

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المستندات المطلوبة:-

السيرة الذاتية موضح بها محل الإقامة ورقم التليفون. شهادة البيانات الصادرة من إدارة المرور المختصة. صورة شخصية حديثة. صورة شهادة الميلاد. صورة بطاقة الرقم القومي. صورة شهادة الخدمة العسكرية أو الأعفاء منها. شهادة الخبرة العملية إن وجدت.

طرق التقدم لشغل الوظائف:-

تقدم الطلبات للراغبين باسم السيد / رئيس قطاع الموارد البشرية والاستحقاقات بالعنوان التالي: ص.ب : 337 امبابة. رقم بريدي :12411، في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ نشر الإعلان، ويخطر المتقدمين بموعد ومكان الاختبار.