وظائف شاغرة : وظائف خالية فى مستشفيات جامعة المنصورة

اعلان وظائف مستشفى جامعة المنصورة، والتي تعلن عن حاجتها الى شغل وظائف أطباء مقيمين بالدرجة الثالثة التخصصية / طب بشري، وذلك كما جاء اليوم ضمن الإعلان المنشور اليوم بجريدة الأخبار عدد اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019.

وظائف مستشفى الجامعة بالمنصورة

تعلن مستشفيات جامعة المنصورة، والمراكز الطبية المتخصصة، عن حاجتها لشغل وظائف أطباء مقيمين بالدرجة الثالثة التخصصية / طب بشري،وذلك عن طريق الإعارة سنة وبحد أقصى خمس سنوات كما هو موضح بعد:

تخدير وعناية مركزة جراحية.

علاج أورام وطب نووي.

باطنة كلى.

باطنة عامة.

طب مناطق حارة.

جراحة عظام.

جراحة عامة.

جراحة اوعية دموية.

جراحة انف وأذن وحنجرة.

جراحة قلب وصدر.

جراحة مخ وأعصاب.

جراحة قلب وصدر.

امراض تناسلية وطب ذكورة.

امراض صدرية.

امراض تخاطب.

امراض عصبية.

امراض نفسية.

امراض نساء وتوليد.

أشعة تشخيصية.

جراحة جهاز هضمي.

جراحة مسالك.

استقبال وطوارئ.

جراحة أورام.

أمراض دم.

باطنة مبد وجهاز هضمي.

تقدم الطلبات بمقر المستشفى خلال 15 يوم من تاريخ نشر الإعلان.