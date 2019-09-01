وظائف شاغرة : وظائف شركة الاعمال الهندسية البورسعيدية

ننشر وظائف شركة الاعمال الهندسية البورسعيدية، والمنشورة اليوم ضمن وظائف جريدة الجمهورية عدد اليوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2019، والتي تعلن عن حاجتها إلى شغل وظيفة مهندس صيانة ميكانيكا على الدرجة المالية الثانيةـ، على أن يكون التقديم بمقر الشركة في موعد غايته أسبوع من تاريخ نشر الإعلان.

وظائف للمهندسين في شركة الاعمال الهندسية البورسعيدية

تعلن شركة الاعمال الهندسية البورسعيدية عن حاجتها الى:

مهندس صيانة ميكانيكا.

على أن يكون:

حاصل على بكالوريوس هندسة مناسب لطبيعة العمل مع خبرة بل تقل عن 20 عاما، في مجال صيانة المعدات مع تقديم شهادات الخبرة.

له القدرة على وضع برامج لصيانة المعدات ومتابعة تنفيذها.

على الراغبين في التقدم للوظيفة تقديم السيرة الذاتية للسيد المهندس/ رئيس قطاع العمليات في موعد غايته أسبوع من تاريخ النشر.

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