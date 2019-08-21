وظائف شاغرة : وظائف جامعة الفيوم 2019

ننشر وظائف جامعة الفيوم اليوم، المنشورة اليوم ضمن وظائف جريدة الجمهورية عدد الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2019، ووظائف خالية لأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، وكلية الحاسبات والمعلومات، والتقديم شخصيا بمقار الكليات بأسم السيد عميد الكلية في موعد أقصاه 15 يوم من تاريخ نشر الإعلان بالصحف القومية المصرية.

وظائف خالية جامعة الفيوم

تعلن جامعة الفيوم عن حاجتها لشغل وظائف أعضاء هيئة تدريس على النحو التالي:

وظائف في جامعة الفيوم (كلية الطب)

عدد 2 وظيفة مدرس وعدد 1 وظيفة أستاذ مدرس مساعد بقسم النساء والتوليد.

عدد 2 وظيفة مدرس كلى.

عدد 1 وظيفة مدرس أمراض دم

وظائف خالية في جامعة الفيوم ( كلية الحاسبات والمعلومات)

عدد 3 وظيفة مدرس تخصص تكنولوجيا المعلومات.

وظائف بجامعة الفيوم.