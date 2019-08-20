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وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى مصفاة ساسرف
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مخطط الإغلاق/ التحول: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.
– أخصائي التدريب والتطوير: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 أغسطس 2019م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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