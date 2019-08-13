وظائف شاغرة : وظائف وزارة التربية والتعليم معلمين ومعلمات لمختلف التخصصات والتسجيل إلكتروني ليوم 15 أغسطس –...

الوظيفة الحكومية حلم كل شاب وفتاة، واليوم نقدم لكم من خلال بوابتكم المتجددة باستمرار “مصر فايف”، الجديد دائمًا عن عالم الوظائف، حيث تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مؤسسة آل سويدي للتنمية عن فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدرسة الشهيد أحمد محمد عبد الله الكفراوي للتكنولوجيا التطبيقية، ويبدأ التقديم 4 أغسطس 2019 وحتى 15 أغسطس2019.

التخصصات المطلوبة

معلم فني مواد زراعية- تربية رياضية- لغة عربية- لغة انجليزية- تربية دينية- أخصائي اجتماعي.

معلم حاسب ألي- رياضيات- فيزياء- كيمياء.

معلم كهرباء- معلم ميكانيكا.

معلم اقتصاد- دراسات اجتماعية.

إداريين.

والتقديم بدءًا من 4 أغسطس 2019 وحتى 15 أغسطس2019، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتقديم اضغط هنااا.