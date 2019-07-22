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وظائف شاغرة لدى مجموعة السنبلة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة مجموعة السنبلة لتصنيع المواد الغذائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. بائع (الرياض): شهادة الثانوية العامة فأعلى.
. أخصائي الموارد البشرية (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.
. محاسب (الرياض): درجة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).
وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 سبتمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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