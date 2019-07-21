وظائف لدى مجموعة شاهيني بمكة

2019-07-21

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت مجموعة شاهيني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 3 وظائف، للعمل بالشركة بمكة المكرمة، بمسمى (مندوب مبيعات لقسم الفان)، لتحقيق الأهداف البيعية الموضوعة من قبل الإدارة عن طريق تقسيمه إلى أهداف يومية، وذلك وفقاً لبقية الشروط الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مندوب مبيعات لقسم الفان (Cash Van Sales) (العدد 3 وظائف).

الوصف الوظيفي:

1- تحقيق الأهداف البيعية الموضوعة من قبل الإدارة عن طريق تقسيمه إلى أهداف يومية.

2- تنفيذ خطط المبيعات المعتمدة عن طريق زيارة العملاء وبيع المنتجات لهم.

3- تحصيل المديونيات من العملاء حسب سياسة الشركة ومتابعة حساباتهم عن طريق تقرير المديونيات.

4- زيادة قاعدة عملاء الشركة عن طريق مسح المنطقة الخاصة به وزيارة العملاء الجدد.

5- متابعة الكميات لدى العملاء عن طريق جرد مستودعاتهم وإرسال التقرير لمديره لعدم خسارة أي فرصة بيعية.

6- متابعة التقيد بالأوقات المحددة لتسليم المنتجات للعملاء.

7- معرفة المنتجات المنافسة وأسعارها لاقتراح تطوير المنتجات وزيادة الحصة السوقية.

8- دراسة الأسواق المحلية بهدف زيادة حجم مبيعات الشركة وخلق أسواق جديدة سواء للمنتجات التي تتعامل فيها الشركة حالياً أو لمنتجات جديدة يمكن للشركة التعامل فيها مستقبلاً.

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9- رفع التقارير اليومية للمدير المباشر عن طريق إرسال النماذج المخصصة وتقديم الاقتراحات الملائمة والمناسبة.

10- المشاركة في اقتراح الائتمان للعملاء عن طريق دراسة العملاء ومعرفة حجم العميل.

المهارات

1- معرفة جيدة بعملاء المطاعم والتموين.

2- معرفة جيدة بسوق بيع المواد الغذائية.

3- مهارات التواصل والتفاوض.

4- مهارة الإقناع وخدمة العملاء.

الشروط:

1- درجة الثانوية العامة فما فوق.

2- خبرة لا تقل عن سنتين.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/07/21م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي عبر موقع التوظيف المباشر (بيت.كوم): اضغط هنا