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غرفة الرياض تطرح 188 وظيفة للجنسين
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (188) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 6 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:
– شركة كرز لنن.
– شركة محمد عبدالله شربتلي المحدودة.
– شركة سربال للتجارة.
– الشركة المتحدة للسيارات.
– شركة أمنكو.
– شركة سنابل السلام للصناعات الغذائية.
وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. بائع.
. مدير معرض.
. مساعد مدير معرض.
. حارس أمن.
. فنية خط إنتاج.
. موظف خدمة عملاء- مركز الاتصال.
. استشارية مبيعات مركبات.
. عاملة إنتاج.
وأوضحت الغرفة، أنّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2019م؛ وتستمر لمدة 3 أيام.
وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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