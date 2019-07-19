13 وظيفة شاغرة لدى BAE SYSTEMS

2019-07-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية والهندسية والتدريبية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (الرياض، وتبوك، والظهران، والطائف).

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. رئيس طاقم التدريب والحوكمة (الرياض).

. مشرف التسليح- التايفون (الطائف).

. مشرف أول متجر التسلح- التايفون (الطائف).

. فني صيانة أنظمة الوقود (الرياض).

. فني صيانة محركات (الرياض).

. مشرف خلية التدريب على تحميل الأسلحة (الطائف).

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. فني صيانة الخروج- التايفون (الطائف).

. مشرف إلكترونيات الطيران- التايفون (الطائف).

. مشرف فني التصنيع- التايفون (الطائف).

. مشرف متجر التسلح- التايفون (الطائف).

. أخصائي تقني تكامل النظم والأسلحة- التايفون (الطائف).

. مدرب- سائق رافعة شوكية (الظهران).

. فني إلكترونيات الطيران (تبوك).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)