وظائف نسائية لدى شركة صلة

2019-07-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة صلة، المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل ضمن نظام الشفتات المسائية من المنزل، لدى فروع الشركات المتعاقدة معها في كل من الرياض، والدمام.

وأبرزت شركة صلة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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. مساعدة تقنية معلومات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الحاسب الآلي، تقنية المعلومات).

. مصممة جرافيك (الرياض، والدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الوسائط المتعددة، التصميم الجرافيكي).

وأوضحت شركة صلة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)