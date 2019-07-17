وظائف شاغرة في شركة STC

2019-07-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. خبير المكافآت: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، ويفضل درجة الماجستير.

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. مدير قسم دعم البنية التحتية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، نظم المعلومات، هندسة الكمبيوتر، الهندسة الإلكترونية)، أو ما يعادلها.

. محلل تقييم أول: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)