وظائف شاغرة لدى مجموعة الزامل

2019-07-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والجبيل.

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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. منسق المبيعات (الدمام): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق، أو المبيعات).

. مشرف الإنتاج (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المشاريع، التميز التشغيلي، أو في المجال التقني أو الهندسي).

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)