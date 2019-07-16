وظائف شاغرة بشركة النقل البحري

2019-07-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والخدمات اللوجيستية “مجموعة البحري” عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها، ويفضل وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والدمام.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مُسمى:

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. منسق المحاسبة (جدة).

. منسق المحاسبة (الدمام).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)