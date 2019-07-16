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وظائف شاغرة في شركة ياسرف

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2019-07-16

وظائف شاغرة في شركة ياسرف

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل نظم تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو هندسة الكمبيوتر)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

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. مشرف الميزانية والتكاليف: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 





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