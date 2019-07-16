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وظائف شاغرة لدى شركة علم
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة عِلم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مدير الجودة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة، أو نظم المعلومات الإدارية).
. مراقب: شهادة الدبلوم في تخصصات: (صحة البيئة، أو سلامة الأغذية، أو تقنية مدنية).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يوليو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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