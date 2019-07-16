وظائف شاغرة لدى مصرف الراجحي

2019-07-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “ممثل خدمات مبيعات”؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في المدن التالية: “العيص، وحقل، والحناكية، والمهد، وضرماء، وجلبان، والصحنة”.

وأبرزت إدارة المصرف، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من تخصصات: (المالية، والإدارية)، ويفضل وجود خبرات سابقة.

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وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)