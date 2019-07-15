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وظائف بـ الأهلي إسناد في 7 مدن
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة الأهلي إسناد، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة للرجال لحملة الدبلوم في 7 مدن بالمملكة (تبوك، والرياض، وسكاكا، وعنيزة، والمدينة المنورة، وجدة، وحفر الباطن)، بمسمى (مسؤول تنفيذي المبيعات التمويل العقاري).
واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مسؤول تنفيذي المبيعات التمويل العقاري (RF Senior Executive Sales) (العدد 10 وظائف).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة الدبلوم في التخصصات الإدارية أو المالية أو تخصص ذات صلة.
3- خبرة في التمويل العقاري لا تقل عن سنتين.
أماكن العمل:
1- تبوك.
2- الرياض.
3- سكاكا.
4- عنيزة.
5- المدينة المنورة.
6- جدة.
7- حفر الباطن.
الراتب:
– يبدأ من 7000 إلى 8000 ريال شهريًّا.
المهارات المطلوبة:
1- العمل ميداني ومكتبي.
2- زيارات يومية للمكاتب العقارية.
3- إنشاء تقرير يومي بالزيارات اليومية.
4- القدرة على التعامل مع العملاء.
5- تكوين علاقات مع الجهات العقارية.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/07/15م وينتهي بتاريخ 2019/10/15م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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