وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة أمان راية… تعرف على التفاصيل

أعلنت شركة أمان راية عن حاجتها لوظائف خالية في فرع المخازن، حيث أنها بحاجة إلى مسئولين مخازن للتعيين لديها، في أحد فروع المعادي.

وتشترط شركة أمان راية على المتقدم لشغل وظيفة مسئول مخزن أن يكون على دراية باستخدام الحاسب الىلي؛ وذلك نظرًا لن طبيعة عمله ستكون ستكون على سيستم الكومبيوتر، بالإضافة إلى أن جزء آخر من العمل سيكون بخصوص ترتيب المخزن وخلافه.

كما تشترطة شركة أمان راية أن يكون المتقدم لشغل وظيفة مسئول مخزن حاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط فقط، لديه خبرة جيدة جدا في الكومبيوتر كما سبق ذكره، وأن يتقدم للوظيفة ذكور فقط.

وأوضحت شركة أمان راية أن يكون المتقدم لشغل وظيفة مسئول مخزن سيحصل على عدد من المميزات، وهي أن المرتب سيكون ٢٥٠٠ جنيهًا بالإضافة إلى ٣٠٠ جنيه يحصل عليها المظف مقابل بدل مواصلات، ويحصل المظف على يومين إجازة، على أن يعمل مسئول المخزن في حالة قبوله بالوظيفة لمدة ٨ ساعات يوميًا.

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