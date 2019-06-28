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وظائف قيادية وإدارية شاغرة في مجموعة النقل البحري

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2019-06-28

وظائف قيادية وإدارية شاغرة في مجموعة النقل البحري

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري والخدمات اللوجيستية “مجموعة البحري”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. تنفيذي مبيعات (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (النقل البحري، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

. مدير- ضمان الجودة والامتثال (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، أو الهندسة الصناعية).

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. مدير ثاني الحسابات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة)، أو ما يعادلها.

. أخصائي الزكاة والضرائب (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المحاسبة المالية)، أو ما يعادلها.

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يونيو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 





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