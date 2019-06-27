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وظائف إدارية شاغرة للجنسين في جامعة أم القرى
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى عن توفر وظيفتين إداريتين شاغرة للرجال والنساء، على مسمى (إداري، وإدارية)، للعمل في مركز أعمال الدراسات العليا، وذلك وفق الشروط التالية:
– أن يكون المتقدم/ ـة سعودي الجنسية.
– حاصلاً/ ـةً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في مجال (إدارة الأعمال، التسويق، العلاقات العامة).
– خبرة سابقة في مجال الإدارة لا تقل عن سنتين.
– إجادة استخدام برامج الأوفيس.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– القدرة على الإدارة والتنسيق بين أكثر من جهة.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
وأوضح المعهد أن التقديم متاح إلكترونياً ومستمر حتى يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2019م، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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