وظائف قيادية شاغرة لدى شركة المراعي بالرياض والخرج

2019-06-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي- المتخصصة في تصنيع منتجات الألبان والمواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، وفروعها في محافظة الخرج.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير حسابات تقنية المعلومات (للسعوديين/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، أو علوم الحاسب، أو إدارة المشاريع).

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. مدير صيانة المزارع الإقليمي (الخرج): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 يونيو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)