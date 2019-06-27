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#وظائف شاغرة لدى مصرف الراجحي في الرياض
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر المصرف الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المصرف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مسؤول ائتمان الشركات: درجة البكالوريوس في تخصص المالية، أو أي مجال ذي الصلة.
. مدير علاقات الشركات الكبرى- المنطقة الوسطى: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية أو المحاسبة).
وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 يونيو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يوليو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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