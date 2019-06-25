وظائف شاغرة : وظائف خالية لجميع المؤهلات للعمل بكبرى الشركات بالمملكة العربية السعودية

نستمر من خلال بوابة مصر فايف في تقديم كل ما هو جديد من الوظائف اليومية والأسبوعية لكافة متابعينا، حيث نستعرض اليوم عدد من فرص العمل الشاغرة في مختلف التخصصات و بكبرى الشركات العاملة بالمملكة العربية السعودية، والتي تتناسب مع مختلف المؤهلات، و تفاصيل الوظائف كالتالي:-

– مطلوب محاسبين خبرة في قطاع تجاري و إعداد الميزانية وتهيئة الشجرة المحاسبية والعمل على برامج حسابات، و أن لا يزيد السن عن 40 سنة، وللراغبين يرجى إرسال السيرة الذاتية على الإيميل المذكور بالإعلان.

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– مطلوب جميع التخصصات ومختلف المؤهلات للعمل بكبرى شركات الصيانة بالمملكة العربية السعودية للعمل بمحطات المياه والصرف الصحي والسيول، وتطلب وظائف إدارية و مهندسين و فنيين و محاسبين وتخصصات مختلفة للورش المركزية، وتستمر المقابلات الشخصية حتى 25 يونيو، للتقدم لشغل الوظائف يرجى إرسال السيرة الذاتية على الإيميل المذكور بالإعلان.

– مطلوب مهندسين تشغيل معادن بـ cnc، ويشترط شهادة هندسة إنتاج وخبرة في المخارط، كما تطلب مشغل مخارط cnc خبرة مناسبة في مجال العمل ويجيد استخدام الحاسب الآلي، وللراغبين يرجى إرسال السيرة الذاتية على الإيميل المذكور بالإعلان.