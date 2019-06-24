وظائف شاغرة للجنسين في كلية طب الأسنان بجامعة المؤسس

2019-06-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظائف (معيد)، والمخصصة لقسم طب أسنان الأطفال تخصص طب أسنان أطفال طلاب عدد (1)، ولقسم الصحة العامة للأسنان تخصص الصحة العامة للأسنان طالبات عدد (1)، ولقسم طب وجراحة اللثة تخصص طب وجراحة اللثة طلاب عدد (1)، ولقسم أحياء الفم تخصص أحياء الفم طلاب عدد (1)، ولقسم جراحة الفم والوجه والفكين تخصص جراحة الفم والوجه والفكين طالبات عدد (1)، للعام الدراسي 1440هـ، وذلك حسب الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم/ـة حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص طب وجراحة الأسنان من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– أن لا يقل تقدير المتقدم/ـة في البكالوريوس عن جيد جداً.

– أن يكون المتقدم/ـة حسن السيرة والسلوك.

– أن لا يتجاوز عمر المتقدم/ـة عن (30) سنة.

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– أن يكون المتقدم/ـة حاصلاً على درجة التوفل، أو STEP أو IELTS.

– أن يكون حاصلاً/ـة على درجة القدرات الجامعيين أو ما يعادلها.

– أن لا يكون حاصلاً/ـة على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل.

– سيقوم القسم العلمي بإجراء اختبار تحريري يتم تحديد موعده لاحقاً.

وأضحت الكلية أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادة الامتياز والسيرة الذاتية وشهادة حسن السيرة والسلوك وثلاث خطابات تزكية على الأقل وشهادات الدورات والدبلومات وشهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي اجتازها إن وجدت إلى مكتب الاتصالات الإدارية بمبنى رقم (12)- أو على العنوان البريدي ص. ب 80209 جدة (21589)، أو على البريد الإلكتروني ([email protected])، وذلك بدءاً من تاريخ 22/ 10/ 1440هـ وحتى 5/ 11/ 1440هـ، خلال الدوام الرسمي.