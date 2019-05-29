وظائف شاغرة : وظائف المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج

ننشر اعلان وظائف المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج، والمنشور اليوم ضمن وظائف جريدة الجمهورية، عدد الأربعاء 29/5/2019، والذي يعلن عن حاجته إلى أعضاء هيئة تدريس، للعمل في قسم التحاليل والمختبارات، وقسم تركيبات الأسنان، على أن يكون التقديم لتلك الوظائف الخالية باليد بمقر المعهد بحي الكوثر.

وظائف خالية في وظائف المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية

يعلن المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمحافظة سوهاج، عن حاجته لشغل بعض الوظائف الأكاديمية التالية:

أعضاء هيئة تدريس ( أستاذ – أستاذ مساعد – مدرس )

معاوني أعضاء هيئة تدريس ( معيدين – مدرسين مساعدين )

في الأقسام التالية:

قسم التحاليل والمختبرات – قسم الأشعة.

قسم تركيبات الأسنان.

تقدم الطلبات باليد بمقر المعهد – حى الكوثر – شارع رفاعة الطهطاوي، خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ النشر.

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لن يلتفت إلى الطلبات التي ترد قبل أو بعد الإعلان والغير مستوفاة.